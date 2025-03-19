Житель Каховки пострадал при обстреле ВСУ левобережья Херсонской области

При обстреле ВСУ левобережья Херсонской области пострадал 60-летний житель Каховки. Об этом сообщил губернатор Владимир Сальдо в Telegram-канале .

Мужчина получил осколочные ранения, его отправили в больницу.

Часть жителей Горностаевского округа остались без света из-за повреждения линии электропередачи. В Скадовском округе боеприпас, сброшенный с беспилотника, разрушил крышу одного из домов. Были и другие обстрелы, но больше жители не пострадали.