Житель Каховки пострадал при обстреле ВСУ левобережья Херсонской области

При обстреле ВСУ левобережья Херсонской области пострадал 60-летний житель Каховки. Об этом сообщил губернатор Владимир Сальдо в Telegram-канале.
Мужчина получил осколочные ранения, его отправили в больницу.
Часть жителей Горностаевского округа остались без света из-за повреждения линии электропередачи. В Скадовском округе боеприпас, сброшенный с беспилотника, разрушил крышу одного из домов. Были и другие обстрелы, но больше жители не пострадали.
Ранее 11 человек пострадали в центре Горловки из-за утреннего обстрела ВСУ кассетными боеприпасами. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, повреждения получили несколько частных домов, объекты инфраструктуры и автобус.
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