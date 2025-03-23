Дрон атаковал машину на трассе в Ростовской области, погиб человек

Слюсарь: на трассе Морозовск — Цимлянск из-за атаки беспилотника погиб человек

В Ростовской области на трассе Морозовск — Цимлянск из-за атаки беспилотника ВСУ погиб человек. Об этом в Telegram-канале сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

Как уточнил глава региона, в результате атаки автомобиль загорелся, в нем находился человек, личность которого пока не установлена.

На место выехали специалисты МЧС и правоохранительных органов. Подробности уточняются.

Ранее в ночь на воскресенье, 23 марта, над Волгоградом прогремела серия взрывов. Предположительно, российские силы ПВО уничтожили беспилотники, которые летели к нефтезаводу.

Ранее Минобороны России сообщило, что системы противовоздушной обороны за ночь нейтрализовали 47 дронов над регионами России, среди которых Воронежская, Белгородская, Брянская, Курская и Самарская области.