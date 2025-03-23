Мужчина получил осколочные ранения из-за атаки ВСУ на хутор Барилов под Белгородом

Мирный житель Белгородской области пострадал из-за атаки со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале .

Украинский беспилотник ударил по легковому автомобилю в хуторе Барилов Ракитянского района.

«В результате детонации боеприпаса ранен водитель. Мужчина со множественными осколочными ранениями плеча, предплечья и ноги попутным транспортом доставлен в Ракитянскую ЦРБ», — написал Гладков.

По его словам, после оказания медпомощи пострадавшего переведут в городскую больницу № 2 Белгорода.

Рано утром 23 марта врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил об атаке ВСУ на автомобиль на трассе Морозовск — Цимлянск. Погиб мирный житель, его личность пока не установили. Из-за удара машина загорелась.