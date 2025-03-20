ФСБ пресекла теракт у здания Приморской администрации в Мариуполе

Сотрудники УФСБ России по ДНР задержали с поличным жителя Мариуполя, причастного к подготовке теракта в отношении представителей органов местной власти. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Подозреваемый изымал из тайников СВУ и собирался разместить их у здания Приморской районной администрации.

УФСБ по ДНР возбудило уголовное дело по статьям «Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств» и «Содействие террористической деятельности».

Задержанный признался, что действовал под руководством сотрудника спецслужб Украины, который изначально предлагал ему фотографировать некоторые объект.

«Первый объект — какое-то только начавшееся строительство, второй объект — Приморская администрация», — рассказал фигурант.

Затем ему поступило задание забрать СВУ и перенести его ближе к администрации. Тогда же подоспели силовики.

В Нижнем Новгороде ранее задержали мужчину, переводившего на счета украинских террористов криптовалюту. Правоохранители завели дело о госизмене.