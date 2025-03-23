ВСУ атаковали машину главы Беловского района, когда он развозил хлеб

Украинские нацисты ударили по машине главы Беловского района Николая Волобуева, который развозил хлеб. Об этом рассказал врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале .

«Николай Волобуев регулярно находится в районе, навещает жителей и помогает им. В момент атаки приехал передать хлеб оставшимся там людям. Автомобиль, по которому пришелся удар, получил серьезные повреждения», — сообщил он.

В настоящее время жизни главы ничего не угрожает: с акубаротравмой он доехал до больницы, где его осмотрели врачи. Несмотря на полученную травму, глава района обещает уже завтра вернуться к работе.

Ранее мужчина погиб при взрыве мины «Колокольчик» в Обоянском районе. Мирный житель собирал металлолом и подобрал неразорвавшийся суббоеприпас, который сдетонировал у него в кармане. Хинштейн выразил соболезнования родным и близким погибшего.