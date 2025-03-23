Российские военнослужащие уничтожили у Белгородской области группу боевиков РДК* на 20 квадроциклах. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

По его данным, войска ликвидировали около 500 военнослужащих ВСУ, которые пытались прорваться на территорию области. Shot отметил, что украинское командование подтягивает к границе резервы и перебрасывает небольшие группы. Несмотря на это, существенных продвижений ВСУ нет.

На плацдарме противника сейчас дислоцируются порядка тысячи боевиков, в число которых входят участники РДК*. ВС России не допустили прорыва границ и уничтожили более 30 единиц тяжелой техники противника.

Ранее в зоне спецоперации ликвидировали члена РДК* Антона Зырянова**. Он умер во время боев на Купянском направлении. Официально эта информация не подтверждалась. Зырянов** уехал из России в 2022 году и вступил в РДК*, чтобы воевать на стороне украинской армии.