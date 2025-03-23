Военные ликвидировали у границы Белгородской области группу участников РДК

Shot: в Белгородской области ликвидировали боевиков РДК на квадроциклах

Фото: РИА «Новости»

Российские военнослужащие уничтожили у Белгородской области группу боевиков РДК* на 20 квадроциклах. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По его данным, войска ликвидировали около 500 военнослужащих ВСУ, которые пытались прорваться на территорию области. Shot отметил, что украинское командование подтягивает к границе резервы и перебрасывает небольшие группы. Несмотря на это, существенных продвижений ВСУ нет.

На плацдарме противника сейчас дислоцируются порядка тысячи боевиков, в число которых входят участники РДК*. ВС России не допустили прорыва границ и уничтожили более 30 единиц тяжелой техники противника.

Ранее в зоне спецоперации ликвидировали члена РДК* Антона Зырянова**. Он умер во время боев на Купянском направлении. Официально эта информация не подтверждалась. Зырянов** уехал из России в 2022 году и вступил в РДК*, чтобы воевать на стороне украинской армии.

* «Русский добровольческий корпус» признан в России террористической организацией и запрещен.

** Внесен в список террористов и экстремистов.

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