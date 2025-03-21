В Курской области украинские боевики нанесли удары по газоизмерительной станции «Суджа», через которую прежде происходил транзит газа в Европу. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

По данным канала, за десяток километров от станции виднеется громадный факел огня на границе с Украиной. На кадрах, опубликованных в курских новостных каналах видно, что, помимо основного факела горящего газа, на станции также есть еще несколько очагов возгорания поменьше.

С 7 августа прошлого года и до недавнего времени станция «Суджа» была захвачена украинскими военными. Некоторые военкоры предположили, что ВСУ взорвали ГИС перед отходом из этого района.

Через эту газоизмерительную станцию проходил крупнейший транзитный коридор поставок отечественного газа в Евросоюз. С мая 2022 года это был единственный действующий канал транзита российского газа вплоть до истечения контракта 1 января 2025 года, когда украинская сторона отказалась продлевать контракт.

Официальной информации об атаке пока не поступало.