Обломок дрона повредил жилое здание в Астраханской области

В результате падения обломков беспилотника в Астраханской области были повреждены жилой дом и автомобиль. Об этом сообщил губернатор Игорь Бабушкин в своем Telegram-канале .

«Атака БПЛА северной части региона. Службы РЭБ и ПВО отработали штатно. По данным Минобороны, 20 дронов нейтрализовано. К сожалению, при падении обломков одного из БПЛА пострадало жилое строение, автомобиль», — написал он.

Системы противовоздушной обороны за ночь уничтожили над регионами России 59 украинских беспилотников.

Больше всего дронов сбили в Ростовской области — 29 аппаратов БПЛА. Беспилотник атаковал машину на трассе Морозовск — Цимлянск, погиб человек.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что в регионе сохраняется опасность атаки беспилотников. По его словам, обошлось без пострадавших и разрушений.