Одесская ПВО не выдержала, Купянск окончательно пал. Итоги СВО за неделю

Российские войска усилили позиции в ключевых горячих точках на Украине. Кольцо вокруг Димитрова стянулось, Красный Лиман и Гуляйполе наполовину заняты. Что еще произошло в зоне СВО за неделю с 15 по 21 декабря и какие открылись перспективы для ВС России — в материале 360.ru.

Обстановка в Константиновке В течение недели поступали подробности взятия Северска, который открыл российским подразделениям выход к одному из основных укрепрайонов — Славянску. На «Итогах года с Владимиром Путиным» выступил командир штурмовой роты Наран Очир-Горяев.

Обстановка стабильная. Как сказал Владимир Владимирович, мы уже продвинулись дальше, уже вышли, дальше Северска. Наран Очир-Горяев Командир штурмовой роты

В славянско-краматорскую агломерацию входит Константиновка. Путин объявил на прямой линии, что бои идут в черте города, 50% территории освобождены. Окружение Димитрова и попытки отнять Красноармейск Взятый войсками Красноармейск все еще остается местом ожесточенных боев, потому что ВСУ не оставили попыток вернуть его. В городе идет зачистка. Бойцы группировки «Центр» нашли в подвале бывший пункт управления БПЛА сбежавших украинских неонацистов из элитного подразделения «Птахи Мадьяра»: боевики бросили десятки FPV-дронов на радиоуправлении, катушки с оптоволокном, боеприпасы, пульты и станции управления дронами. «Соответствующий уровень военного руководства [России] еще должен будет принять решение, а именно в каком направлении двигаться, но это очень хороший плацдарм для дальнейших наступательных операций», — сказал Путин на прямой линии.

Видео: Пресс-служба Минобороны

Северо-восточнее находится Димитров (украинское название — Мирноград). Он, по информации главы государства, полностью окружен и тоже наполовину занят русскими. Сузить кольцо, по данным Минобороны, позволило взятие Светлого на Красноармейском направлении. Это село находится на западных окраинах у трассы Т0504, соединяющей город с Красноармейском. Подразделения ВСУ не получили команды отступить, поэтому пытаются выйти из блокады малыми группами, но их уничтожают. По прогнозам военкоров, освободить Димитров могут до конца 2025 года. Бои за Красный Лиман Недалеко от Северска развернулось горячее Южнолиманское направление. Половина территории Красного Лимана перешла под контроль ВС России. Подразделения продвигаются на юг. «Тоже войска уже в городе, бои идут внутри, и думаю, что Красный Лиман будет взят в самое ближайшее время», — сказал на прямой линии президент. Ситуация в Запорожской области Группировка «Восток» продвинулась в Запорожской области. Часть сил устремилась с востока на запад, другая ведет бои за Гуляйполе. В уничтожении опорных пунктов и складов боеприпасов ВСУ задействовали расчеты ТОС-1А «Солнцепек».

Видео: Пресс-служба Минобороны

«Город разбит рекой на две части, основная часть находится на правом берегу реки, наши ребята переправились через реку, преодолели этот водный барьер, вошли в город, 50% города под нашим контролем», — рассказал Путин на прямой линии. Буферная зона: Купянск после взятия Группировка «Север» освободила Высокое на границе с Белгородской областью для создания нового плацдарма на востоке Сумской области. На Харьковском направлении под контроль России перешла Новоплатоновка в трех километрах от Боровой на трассе Р79. Вместе с соседним Подлиманом это село является последним удерживающим переправу на правый берег реки Оскол. «Эту переправу необходимо брать, чтобы обезопасить Купянск с юга. Кроме того, захват Боровой создаст предпосылки для наступления на Изюм — важный логистический пункт ВСУ на юго-востоке Харьковской области», — заявил военкор Александр Коц.

Интересно В 2025 году ВС России заняли более 300 населенных пунктов, в том числе крупные города. В 2025 году ВС России заняли более 300 населенных пунктов, в том числе крупные города.

Напряженные бои ведутся под Купянском. По данным военкоров, командование ВСУ стянуло туда подкрепление с южнодонецкого направления и центральной Украины. Российские войска привлекли дополнительные силы и средства из состава шестой общевойсковой армии. Сам Купянск, несмотря на украинские фейки, находится под контролем России. Путин на прямой линии объяснил, что войска пока не движутся в западном направлении, потому что заняты ликвидацией группировки на левом берегу реки Оскол и захватом узловой станции Купянск-Узловой. «Но группировка, окруженная в этом месте, значительная — это 15 батальонов, я уже об этом говорил, 3,5 тысячи личного состава, — тоже не получили команды на сложение оружия. Шансов практически нет. Они находятся в плотном окружении наших Вооруженных сил», — сказал президент. Продвижение вглубь Днепропетровской области Освобождены Песчаное и в километре от него Герасимовка. Для этого штурмовикам пришлось форсировать реку Гайчур, по которой проходила украинская линия обороны.

Фото: Bulkin Sergey/news.ru / www.globallookpress.com

«В Песчаное быстро залетели. Выдвинулись дальше на еще один населенный пункт. Это была Герасимовка. В Герасимовке уже было сложнее, потому что противник более стойко стоял, то есть давал сопротивление», — рассказал пресс-службе Минобороны штурмовик с позывным Космос. Взятие двух населенных пунктов стало важным этапом закрепления подразделений группировки «Восток» на западном берегу Гайчура. Расширилась подконтрольная России зона на стыке Днепропетровской и Запорожской областей. Групповые удары С 13 по 19 декабря нанесены массированный и шесть групповых ударов высокоточным оружием, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами «Кинжал». Взрывы звучали в Краматорске, Киевской, Черниговской, Сумской, Одесской и Днепропетровской областях. Поражены военно-промышленные предприятия Украины, объекты энергетики, транспортная и портовая инфраструктура, центр сборки и испытаний безэкипажных катеров, цеха сборки и склады ударных БПЛА, склады горючего и боеприпасов, пункты временной дислокации боевиков и наемников.

Фото: ThePresidentialOfficeofUkraine/ThePresidentialOfficeUkraine / www.globallookpress.com

Один из ударов пришелся по мосту через Днестр в районе Маяка в Одесской области. Из-за повреждений власти перекрыли участок трассы Одесса — Рени. Движение восстановили, но местная общественность увидела в этом уязвимость украинской ПВО. Президент Украины Владимир Зеленский пообещал найти ответственных за провал, а МИД Украины предупредил об угрозе изоляции некоторых регионов от остальной территории страны. В Черниговской области уничтожен командный пункт 433-го отдельного батальона беспилотных систем ВСУ. Его военнослужащие атаковали приграничье Курской и Брянской областей. Атаки на Россию Самым крупным за неделю посягательством на российскую территорию стал удар в ночь с 14 на 15 декабря. Силы ПВО перехватили 130 беспилотников самолетного типа, в том числе 25 над Москвой и Подмосковьем. Наибольшее количество дронов ВСУ направили на Астраханскую область — 38 штук.

Фото: Село Ясные Зори. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков / Telegram

В Краснодарском крае 17 декабря получили повреждения частные дома и электросети. Через два дня в Белгороде при атаке БПЛА пострадал младенец. ВСУ также наносили удары по судну в порту Ростова-на-Дону, коммунальной инфраструктуре Орла. Обломки дронов рухнули на жилые дома в Батайске и Липецке. «Орешник» в Белоруссии Оперативно-тактический ракетный комплекс средней дальности «Орешник» прибыл в Белоруссию и заступил на боевое дежурство. Президент Украины Владимир Зеленский передал предполагаемое месторасположение расчетов Западу и признал, что украинская ПВО неспособна сбить «Орешник». Хотя белорусские власти заверили, что цель развертывания — в сдерживании Европы, СМИ поспешили рассчитать время подлета. Киева «Орешник» достигнет за полторы минуты, Львова — за 2,5 минуты, Вильнюса — за одну минуту четыре секунды, Лондона — за восемь. В России «Орешник» заступит на боевое дежурство до конца 2025 года. Его испытание «в полях» прошло в ноябре 2024 года. Путин объявил об этом на расширенной коллегии Минобороны. Флаг России над Киевом Над столицей Украины 20 декабря пролетел дрон с флагом России. В интернете появилось видео, на котором удивленные киевлянки, не веря своим глазам, обсуждали произошедшее на смеси русского и украинского.

Воздушная тревога не объявлялась, место и источник запуска официально не назывались. Нацполиция Украины сначала все отрицала и называла ролик фейком. Затем, после перепроверки, признала факт произошедшего.