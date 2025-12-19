Младенец пострадал при атаке дрона ВСУ на Белгород

ВСУ нанесли удар дронами по Белгороду. При вражеской атаке пострадал пятимесячный ребенок, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Медики детской областной больницы диагностировали у мальчика минно-взрывную травму, закрытую черепно-мозговую травму и ушибленную рану головы. Его состояние оценивается как средней степени тяжести», — написал Гладков.

Он уточнил, что в результате падения обломков от сбитого БПЛА на парковку повреждения получили семь автомобилей, а также остекление социального объекта и 17 квартир.

В ряде населенных пунктов Белгородской области от ударов дронов повреждены несколько машин, в частных домах выбило окна. В селе Дорогощь беспилотник ударил по легковому автомобилю — у него повреждены передняя часть. Обошлось без пострадавших.

Ранее в больницу с ранением попал глава Березовского сельского поселения Валерий Борисенко. Мужчина пострадал, когда в его машину ударил беспилотник.