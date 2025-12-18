18 декабря 2025 21:16 Долетит до Киева, уничтожит Лондон. Для чего в Белоруссии развернули «Орешник» Депутат Соболев: ВС Белоруссии не станут атаковать «Орешником» Киев и Европу 0 0 0 Фото: Пресс-служба Минобороны Белоруссии / Telegram Мир

Белоруссия

Россия

Оружие

Армия

Союзное государство

Баллистическая ракета «Орешник»

Созданный в России баллистический ракетный комплекс средней дальности «Орешник» заступил на боевое дежурство в Белоруссии. Это вызвало панику на Западе, журналисты начали подсчитывать время подлета к европейским столицам. Для чего на самом деле в республике развернули новейшее российское оружие?

«Орешник» прибыл в Белоруссию Ракетный комплекс прибыл в республику 17 декабря. Первые позиции уже оборудованы, «Орешник» заступил на боевое дежурство. Лукашенко не согласился с тем, что разместив такое оружие, поставил страну под прицел. «А что, если против нас будут воевать, нас что, гладить по головке будут? Против нас будут наносить удары, как модно говорить, по центрам принятия решений, по нам с вами. Это главное. Поэтому мы делаем все для того, чтобы не допустить войны. <…> Мы должны быть сильными», — сказал он на втором заседании VII Всебелорусского народного собрания.

Фото: Пресс-служба президента Белоруссии

Запад всерьез обеспокоило развертывание «Орешника» в Белоруссии, тем более одновременно с этим Генштаб ВС России объявил о создании бригады, оснащенной комплексом. Британское издание Daily Express подсчитало, что запущенная с белорусской территории ракета долетит до Лондона всего за восемь минут. Удар может стать сокрушительным, ведь боевые блоки разогреваются до четырех тысяч градусов, что сопоставимо с температурой поверхности Солнца. Время подлета «Орешника» до Лондона и Киева Правда, атака, скорее всего, не предвидится, заявил «Газете.ru» член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев. Причем ни по Лондону, ни по другим городам Европы.

Я не знаю, где находится «Орешник» на территории Белоруссии. Это все же не самая большая страна, не как Россия, тем не менее [расположение влияет на время подлета]. Кто будет наносить этот удар и главное, зачем? Виктор Соболев Депутат Госдумы

Соболев напомнил, что это Европа готовилась к войне с Россией, а не наоборот. Но если столкновение случится, то Белоруссия не останется за скобками. «Поэтому мы вооружаем Белоруссию, в том числе вот такими ракетами — „Орешник“, в том числе ядерным тактическим оружием», — сказал он. От Минска до Киева, по подсчетам украинских СМИ, ракета долетит менее чем за две минуты. Однако в использовании комплекса для таких атак депутат тоже усомнился. По его мнению, это просто бессмысленно, ведь перед Россией при вооружении Белоруссии стоит другая задача — накопить силы, в том числе тактические, оперативные и стратегические, для ответа на возможный удар со стороны Европы.