Жители Орла остались без тепла и света после атаки ВСУ
В Орле при атаке ВСУ получил повреждения объект коммунальной инфраструктуры
Объект коммунальной инфраструктуры города Орла получил повреждения в результате атаки ВСУ. Об этом сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков в своем Telegram-канале.
По предварительной информации, обошлось без пострадавших.
По словам главы региона, аварийные бригады приступили к ремонтным работам, из-за чего жители города некоторое время проведут без света и тепла.
«Возможны кратковременные ограничения тепло- и энергоснабжения и горячей воды в Советском районе города Орла», — написал он.
Ранее стало известно, что обломки дрона ВСУ рухнули на жилой дом в Липецке. Никто не пострадал. На месте работают экстренные службы.