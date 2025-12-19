Жители Орла остались без тепла и света после атаки ВСУ

В Орле при атаке ВСУ получил повреждения объект коммунальной инфраструктуры

Объект коммунальной инфраструктуры города Орла получил повреждения в результате атаки ВСУ. Об этом сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков в своем Telegram-канале.

По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

По словам главы региона, аварийные бригады приступили к ремонтным работам, из-за чего жители города некоторое время проведут без света и тепла.

«Возможны кратковременные ограничения тепло- и энергоснабжения и горячей воды в Советском районе города Орла», — написал он.

Ранее стало известно, что обломки дрона ВСУ рухнули на жилой дом в Липецке. Никто не пострадал. На месте работают экстренные службы.