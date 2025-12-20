Глава МИД Украины сообщил об угрозе изоляции Одессы после российских ударов

Удары российских военных изолируют Одессу и южные регионы Украины от остальной части страны. Об этом заявил глава украинского МИД Алексей Кулеба в Telegram-канале .

Обстрелы не прекращаются ни на день, главными целями России, по словам министра, являются логистические узлы и портовые сооружения. Атаки по ним парализуют экономическую жизнь и блокируют маршруты для военного снабжения украинских бойцов и гуманитарных коридоров.

«Несмотря на постоянные удары, в области идет работа по ликвидации последствий массированных атак», — отметил чиновник.

Однако удар по мосту через Днестр в Одесской области может лишить страну поставок топлива. В случае уничтожения переправы между частью Одесской области и Измаилом останется путь лишь в объезд.

По словам Кулебы, такие атаки ВС России — не просто ответ ВСУ, но и «часть стратегии по лишению Украины доступа к морским путям и созданию эффекта блокады».

В пятницу, 19 декабря, российские «Герани» ударили по ключевым объектам инфраструктуры в Одесской области, включая мосты, склады с оружием и энергообъекты. Часть районов осталась не только без света, но и без водо- и теплоснабжения.