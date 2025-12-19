Российские войска в туман и снег форсировали Гайчур при освобождении Песчаного

Фото: РИА «Новости»

Военные группировки войск России «Восток» при сложных погодных условиях преодолели реку Гайчур во время освобождения поселка Песчаное в Днепропетровской области. Об этом сообщил РИА «Новости» стрелок с позывным Космос.

«Нужно было зайти в Песчаное, а перед ним — преграда, река Гайчур. Пришлось переходить. Опасность была в основном от [дронов], артиллерия там работала меньше, дроны — очень сильно», — заявил боец.

По его словам, тогда на улице был туман и снег. Однако погодные условия помогли незаметно для ВСУ пройти реку. Солдатам пришлось все нести на себе — автоматы, боекомплект и броню.

Ранее военный корреспондент Юрий Подоляка заявил, что российские войска в Запорожской области усилили давление на позиции ВСУ, занявших территорию около реки Гайчур. По его словам, фронт украинской армии уже затрещал по всем швам, не исключено, что скоро он совсем обрушится.

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте