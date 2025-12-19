Военные группировки войск России «Восток» при сложных погодных условиях преодолели реку Гайчур во время освобождения поселка Песчаное в Днепропетровской области. Об этом сообщил РИА «Новости» стрелок с позывным Космос.

«Нужно было зайти в Песчаное, а перед ним — преграда, река Гайчур. Пришлось переходить. Опасность была в основном от [дронов], артиллерия там работала меньше, дроны — очень сильно», — заявил боец.

По его словам, тогда на улице был туман и снег. Однако погодные условия помогли незаметно для ВСУ пройти реку. Солдатам пришлось все нести на себе — автоматы, боекомплект и броню.

Ранее военный корреспондент Юрий Подоляка заявил, что российские войска в Запорожской области усилили давление на позиции ВСУ, занявших территорию около реки Гайчур. По его словам, фронт украинской армии уже затрещал по всем швам, не исключено, что скоро он совсем обрушится.