Подразделения группировки войск «Восток» освободили село Герасимовка в Днепропетровской области. Об этом сообщило Министерство обороны в ежедневной сводке .

Село находится к северу и востоку от границ Запорожской области.

Российские военные поразили подразделения механизированной, штурмовой бригад ВСУ, трех штурмовых полков, бригады теробороны. Противник на участке потерял за сутки до 235 военнослужащих, два танка, бронетранспортер, три боевые бронированные машины, девять автомобилей и три орудия полевой артиллерии.

Предыдущий населенный пункт в Днепропетровской области — село Песчаное — перешел под контроль российской армии 15 декабря. Его также освободила группировка «Восток».