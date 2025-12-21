Доник: Одесса осталась без защиты на Маяках по вине областной власти

Расположенные в Одесской области средства противовоздушной обороны пропустили удар российских войск по стратегически важному мосту в Маяках. Об этом написал украинский волонтер Роман Доник , обвинивший командование ВСУ и власти страны в наплевательском отношении к городу.

Ситуация, по словам Доника, выглядит удручающей. Огневые группы состоят не из ВСУ, а из подразделений МВД, Нацгвардии и пограничников. Они выполняют поставленную задачу «как могут».

Подавляющее большинство пулеметов не оснащены тепловизионными прицелами, поэтому выстрелы проводят наугад или «акустически». Помимо того, власти Украины не дают расширить подготовку специалистов сил ПВО.

«Когда мы обратились за помощью с поиском мест для размещения и обучения личного состава, областная военная администрация нас просто послала», — высказался Доник.

Он добавил, что руководство Одесской области не подумало о возведении новых мостов, зная, что регион фактически держится на одной переправе.

Также никто не занимался укреплением существующей конструкции в Маяках, которую теперь регулярно атакуют.

«А сейчас мы даже при желании ничего не можем сделать для Одесчины», — заключил волонтер.

Накануне глава МИД Украины сообщил об угрозе изоляции Одессы после российских ударов.