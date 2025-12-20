Украинский военкор одним словом описал потерю Северска

На Украине признали утрату контроля над Северском. Военкор Богдан Мирошников описал обстановку в городе нецензурными словами в Telegram-канале.

Он пошутил, что разгадывает кроссворд. Одним из вопросов стало описание обстановки в городе.

«На происходящем в Северске вопросе предлагается отгадать слова из пяти букв. Вот думаю, что лучше всего подойдет — „срака“ или „*****“?» — спросил журналист подписчиков.

Мирошников сообщил, что Украина фактически потеряла город. Обстановка в Северске напомнила ему второй этап боев за Красноармейск (украинское название — Покровск), когда царили хаос и «спам» большим количеством малых групп российских военных в режиме 24/7. По словам военкора, противник покрыл все районы и продвинулся к западу.

О взятии Северска на «Итогах года с Владимиром Путиным» рассказал командир роты 6-й отдельной мотострелковой бригады Наран Очир-Горяев. По его словам, самой сложной задачей стало подойти незамеченными.