Российские войска уничтожили на Украине командный пункт батальона, который атаковал приграничье Курской и Брянской областей. Об этом со ссылкой на силовые структуры сообщило РИА «Новости» .

По его данным, ВС России ликвидировали в районе Жерновки Черниговской области командный пункт 433-го отдельного батальона беспилотных систем ВСУ. Это украинское подразделение било по гражданским объектам и мирным жителям Курской и Брянской областей.

Ранее российская армия поразила с помощью беспилотников два пункта временной дислокации украинских военных на Константиновском направлении в Донецкой Народной Республике. Операторы дронов Южной группировки войск во время наступления уничтожили цели вместе с находившейся там живой силой.

В Минобороны уточнили, что расчеты БПЛА каждый день уничтожают разные украинские объекты. Военные в сутки ликвидируют до 10 целей, серьезно снижая возможности украинских боевиков.