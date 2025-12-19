Путин подтвердил полное окружение Димитрова российскими войсками

ВС России полностью взяли в кольцо город Димитров — важный плацдарм в зоне спецоперации. Об этом в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, заявил президент Владимир Путин.

По его словам, российские военные к настоящему моменту установили контроль над 50% города.

«Димитров, важный населенный пункт, важный плацдарм, полностью окружен», — уточнил глава государства.

Также он подтвердил, что ВС России наступают по всей линии фронта, после того как выбили боевиков ВСУ из Курской области.

По мнению президента, российские войска в ближайшее время освободят Красный Лиман в Донецкой Народной Республике. Сейчас в городе под контроль ВС России перешло уже более половины зданий.

Путин выразил уверенность, что россияне до конца года станут свидетелями новых успехов армии страны.