Путин рассказал о задаче ВС России на левом берегу реки Оскол

Путин: перед ВС России стоит задача ликвидировать ВСУ на левом берегу реки Оскол

Российские военные взяли под контроль Купянск, теперь перед ними стоит важная задача ликвидировать группировку боевиков ВСУ на левом берегу реки Оскол. Об этом в ходе совмещенной прямой линии и пресс-конференции в Гостином Дворе заявил президент страны Владимир Путин.

По его словам, окруженная в районе Купянска группировка ВСУ насчитывает около 15 батальонов — порядка 3,5 тысячи человек личного состава.

«Тоже не получили команды на сложение оружия. Шансов практически нет. Они находятся в плотном окружении наших вооруженных сил», — заявил Путин.

Министр обороны РФ Андрей Белоусов добавлял, что освобождение Купянска снизит угрозу со стороны ВСУ северным районам ЛНР и расширит полосу безопасности в Харьковской области. По его словам, ВС России сорвали попытку вернуть населенный пункт под свой контроль.