В порту Ростова-на-Дону из-за атаки ВСУ повреждено судно, есть жертвы

В результате воздушной атаки ВСУ судно в порту Ростова-на-Дону получило повреждения, есть жертвы. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

«В порту Ростова повреждено судно, по предварительным данным среди экипажа есть жертвы. Информация уточняется», — заявил глава региона.

Губернатор сообщил, что, по уточненным данным, в Ростове-на-Дону пострадали два корпуса многоэтажки-новостройки, на уровне пятого этажа — разрушения и задымление. Информация о пострадавших пока еще уточняется. В Батайске четырем жителям понадобилась медицинская помощь.

Ранее Слюсарь сообщил, что из-за атаки украинских беспилотников в Батайске загорелись два частных дома.