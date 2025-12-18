Лукашенко: «Орешник» заступил на дежурство в Белоруссии с 17 декабря

Российский оперативно-тактический ракетный комплекс «Орешник» с 17 декабря заступил на боевое дежурство в Белоруссии. Об этом на заседании Всебелорусского народного собрания в Минске заявил президент республики Александр Лукашенко.

По его словам, первые позиции военных уже оборудовали пусковыми установками «Орешника».

«Он у нас со вчерашнего дня и заступает на боевое дежурство», — сказал Лукашенко.

Глава государства объяснял, что «Орешник» нужен Белоруссии, чтобы защититься от угроз со стороны Запада. Глава МИД республики Максим Рыженков подчеркивал, что размещение гиперзвуковых ракет — вынужденная мера, чтобы обеспечить безопасность страны.

До этого президент России Владимир Путин сообщил, что до конца 2025 года «Орешник» поставят на боевое дежурство в стране. Ни одна система ПВО в мире на данный момент неспособна перехватить эту ракету.