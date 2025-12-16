Российские войска усилили давление на фронт ВСУ в районе Гуляйполя

Действующие в районе города Гуляйполе в Запорожской области российские войска усилили давление на позиции украинских боевиков, занявших территорию около реки Гайчур. Об этом сообщил военный корреспондент Юрий Подоляка .

Он пояснил, что фронт ВСУ уже затрещал по всем швам и не исключено его скорое обрушение.

«Так же, как и в свое время обрушилась линия обороны противника на реке Янчур. После чего мы совершили быстрый рывок на те позиции, на которых сейчас стоим», — заявил Подоляка.

Военный блогер добавил, что пробить оборону противника важно до того момента, пока он не завершил возведение новых укреплений на западном берегу реки Верхняя Терса.

На минувшей неделе об ударах российской группировки «Восток» по позициям украинских боевиков около Гуляйполя и Терноватого сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

Он подчеркнул, что бойцы пробили оборону противника и начали постепенное выдавливание ВСУ с занятых позиций.