Полиция все-таки подтвердила появление флага России над Киевом

Над столицей Украины пролетел дрон с флагом России. Правоохранители начали расследование, сообщила пресс-служба Главного управления Нацполиции в Киеве.

Видео с российским флагом распространилось в соцсетях. Сначала полиция Киева утверждала, что это фейк, но потом перепроверила информацию и подтвердила подлинность ролика.

«После дополнительной проверки установлено, что неидентифицированный дрон действительно был поднят в столице. Детали происшествия устанавливаются», — сообщили правоохранители.

Коптер с флагом России заметили над центральными улицами Киева. Кто его запустил, неизвестно, воздушная тревога не объявлялась. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что местные власти запретили даже задавать вопросы на эту тему.