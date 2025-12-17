Полное освобождение Купянска расширит полосу безопасности в Харьковской области и снизит угрозу со стороны украинских боевиков северным районам Луганской Народной Республики. С таким заявлением выступил министр обороны Андрей Белоусов на расширенном заседании коллегии ведомства

«Через него проходили пути снабжения подразделений ВСУ. Это позволит расширить полосу безопасности в Харьковской области и снизить угрозу обстрелов противником северных районов ЛНР», — пояснил Белоусов.

Министр подчеркнул, что сейчас в городе находятся бойцы группировки войск «Запад», которые сорвали попытки украинских боевиков вернуть Купянск под свой контроль.

В минувший понедельник, 15 декабря, начальник пресс-центра группировки «Запад» Леонид Шаров рассказал о неудачной попытке украинских боевиков проникнуть в Купянск. Он пояснил, что три малочисленные группы ВСУ заблокировали и уничтожили в микрорайоне Юбилейный.

Шаров добавил что город полностью находится под контролем российских войск, которые срывают все попытки противника попасть в населенный пункт.