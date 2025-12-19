Украине якобы известны данные о расположении российской ракеты «Орешник» в Белоруссии и их передали западным союзникам. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции с польским лидером Каролем Навроцким в Варшаве. Видео выступления опубликовали на YouTube-канале Офиса главы киевского режима.

«Мы понимаем, где будет размещение, мы передаем информацию нашим партнерам», — сказал Зеленский.

Глава киевского режима признал, что ракету «Орешник» невозможно уничтожить. По его словам, украинские покровители в Европе и США уже предупреждены об угрозе российской системы, которую не смогут сбить беспилотники.

Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ракетный комплекс «Орешник» начал боевое дежурство в республике. Он отмечал, что комплекс нужен стране для защиты от угроз со стороны Запада.