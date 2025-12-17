«Орешник» поставят на боевое дежурство до конца года

Комплекс «Орешник» поставят на боевое дежурство до конца 2025 года. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на расширенном заседании коллегии Минобороны.

«До конца года на боевое дежурство будет поставлен ракетный комплекс средней дальности с гиперзвуковой ракетой „Орешник“», — сказал глава государства.

Также Путин высказался об успешных испытаниях «Буревестника» и «Посейдона». Он подчеркнул, что комплексы будут дорабатывать дальше.

«Мы будем работать над этими комплексами, дорабатывать, совершенствовать и улучшать», — указал глава государства.

Президент добавил, что «Буревестник» и «Посейдон» позволят обеспечить стратегический паритет и безопасность России на десятилетия вперед.

Ранее стало известно, что на прямую линию с Путиным поступило 1,6 миллиона обращений. Она состоится 19 декабря.