На Кубани от обломков БПЛА пострадали два мирных жителя

Обломки БПЛА рухнули в Славянском районе Краснодарского края, повредив дома в частном секторе и ранив двух человек. Пострадавших госпитализировали, сообщил оперштаб в Telegram-канале .

Фрагменты беспилотников обнаружили в частном секторе Славянска-на-Кубани и поселке Прибрежный, повреждены крыши и окна пяти домов. В райцентре задеты электросети. Пострадавших госпитализировали.

Кроме Славянского района обломки БПЛА упали в Красноармейском районе по девяти адресам в станице Чебургольской, хуторах Протичка и Крижановский. Повреждения получили окна и двери домов, здание склада, гараж, хозяйственная постройка и навес. По данным оперштаба, никто не пострадал.

На фоне атаки Росавиация дополнительно ограничила работу аэропорта Пашковский в Краснодаре, который не осуществляет рейсы по ночам. Если меры безопасности не снимут к утру, то он продолжит не принимать и не выпускать воздушные суда.

В ночь на 17 декабря взрывы прогремели над Энгельсом и Саратовом. В регионе сработала система ПВО.