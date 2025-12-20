ВС России освободили Светлое в ДНР и Высокое в Сумской области

Российские военные взяли под контроль населенный пункт Светлое в ДНР и Высокое в Сумской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве уточнили, что при освобождении Высокого отличились бойцы группировки войск «Север», а в Светлом себя проявили военнослужащие группировки войск «Центр».

«Военнослужащие „Центра“ продолжили уничтожение окруженного противника в населенном пункте Димитров Донецкой Народной Республики», — заявили в Минобороны.

Днем ранее президент России Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что российская армия за последние годы смогла стать самой боеспособной в мире с учетом поступления новых видов вооружения, в том числе стратегического.

Также глава государства обратил внимание на готовность российских военных продолжать СВО и защищать интересы Родины до победного.