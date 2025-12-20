ВС России освободили два населенных пункта в ДНР и Сумской области
ВС России освободили Светлое в ДНР и Высокое в Сумской области
Российские военные взяли под контроль населенный пункт Светлое в ДНР и Высокое в Сумской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
В ведомстве уточнили, что при освобождении Высокого отличились бойцы группировки войск «Север», а в Светлом себя проявили военнослужащие группировки войск «Центр».
«Военнослужащие „Центра“ продолжили уничтожение окруженного противника в населенном пункте Димитров Донецкой Народной Республики», — заявили в Минобороны.
Днем ранее президент России Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что российская армия за последние годы смогла стать самой боеспособной в мире с учетом поступления новых видов вооружения, в том числе стратегического.
Также глава государства обратил внимание на готовность российских военных продолжать СВО и защищать интересы Родины до победного.