Зеленский обвинил ответственных за работу ПВО после ударов ВС России по Одессе

Глава киевского режима Владимир Зеленский обвинил ответственных за работу ПВО в разрушениях в Одессе после ударов ВС России. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Португалии Луисом Монтенегро, сообщило издание «Страна.ua».

«Разбираемся с ответственными за ПВО, почему в Одесской области так много проблем», — сказал украинский президент.

Он добавил, что этот вопрос решается в диалоге между ним и главнокомандующим ВСУ Александром Сырским.

Ранее стало известно, что российские «Герани» массированным ударом вывели из строя энергетику Одессы. Местные жители услышали больше 10 взрывов.