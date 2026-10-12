Киев остался без света и Новотроицкого. Итоги СВО за неделю

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В зоне спецоперации продолжаются позиционные бои, российские войска продвигаются в Донецкой Народной Республике и Харьковской области. В тылу отражаются массированные атаки на инфраструктуру. В России поврежден дата-центр «Яндекса», на Украине обесточен Киев. Главные события СВО за неделю с 5 по 11 октября — в материале 360.ru.

Обстановка в зоне СВО На Славянском направлении не прекращались тяжелые встречные бои. Звучали выстрелы в районе Рай-Александровки, Калеников и трассы Артемовск — Славянск. Десантники «Центра» круглосуточно работали над освобождением Доброполья. В течение недели они планомерно ликвидировали живую силу и пункты управления беспилотниками. Освобождена парковая зона, дом культуры и два производственных сооружения шахты «Добропольская».

Видео: Пресс-служба Минобороны

В Запорожской области группировка «Восток» взяла Голубково и Самойловку. «Центр» занял Новотроицкое и Петровское в ДНР. Сжалось кольцо вокруг украинской группировки к востоку от Волчанска. «Север», расширяя внешнюю зону контроля, взял под контроль Резниково, Купино, Лукашово, Лобановку и Аннополье в Харьковской области. В Сумской области в зону ответственности российских войск перешла Кияница. Массированные удары по Украине Российские ударные беспилотники и Воздушно-космические силы били по целям на Украине. Под удар попали грузовики с военными грузами в Одесской области, логистические центры и склады в Николаевской и Одесской областях, электроподстанция в Харьковской области, дата-центры в Киеве и Одессе.

Фото: РИА «Новости»

Поражены суда в портах «Черноморск», «Одесса», «Николаев» и «Южный». В порту «Измаил» удар пришелся на завод «Дунай судоремонт». В харьковском городе Лозовая поврежден механический завод, специализирующийся на сборке крылатых ракет FP-5 «Фламинго». В Кременчуге удары настигли табачную фабрику «JTI Украина», перепрофилированную под выпуск боеприпасов для стрелкового оружия, и «Автокраз», производивший шасси для пусковых установок FP-5 «Фламинго». «Южный машиностроительный завод имени Макарова» пострадал в Днепропетровске. На этом предприятии кроме FP-5 «Фламинго» создавались БПЛА большой и средней дальности.

Видео: Пресс-служба Минобороны

Цех группы промышленных предприятий «Александрия» в Кировоградской области производил комплектующие для беспилотников, промышленное предприятие ТД «Пластмасс-Прилуки» в Черниговской области, Киевский картонно-бумажный комбинат и «Фанплит» в Киеве — для FP-5 «Фламинго». Столичные «Умные боеприпасы» хранили ракеты. Все эти предприятия тоже атаковали. Блэкаут в Киеве Усилились атаки не энергетическую инфраструктуру. Несколько элементов электросети, питавших Киев, вышли из строя. Коммунальщики перешли от плановых отключений к экстренным на правобережье Киева, в Бучанском и Вышгородском районах Киевской области. В городе из-за отсутствия напряжения регулярно останавливалось метро, троллейбусы и трамваи. Без света вынуждены обходиться комитеты Верховной рады.

Фото: РИА «Новости»

Мэр Киева Виталий Кличко призвал горожан на время уехать. Киевская городская государственная администрация рекомендовала запастись водой, едой и батарейками. Беспилотники прилетели по дата-центрам «Яндекса» Атаки на регионы России тоже не прекращались. Рекордной по числу перехваченных беспилотников стала ночь на 6 октября, когда силы ПВО остановили 868 летательных аппаратов. Серия атак пришлась на дата-центры «Яндекса». Первая произошла в ночь на 8 октября на дата-центр в Сасове Рязанской области. Из-за сильных повреждений его работу временно приостановили. Дата-центр в Калуге атаковали на следующий день. Несколько модулей вышли из строя.

Фото: РИА «Новости»

Заключительным стал удар 11 октября по дата-центру «Яндекса» во Владимире. Во всех случаях сотрудники компании не пострадали, но огонь повредил часть облачной инфраструктуры. Произошли сбои в работе собственных сервисов «Яндекса». К концу недели некоторые из них восстановились. Пожар в Черном море Украинские безэкипажные катера ударили по танкеру «Афрамакс Рио» в Черном море. Разгорелся пожар. Судно перевозило топливо под флагом Либерии. Все 23 члена экипажа эвакуировались и не пострадали.

Фото: РИА «Новости»

Пляжи Сочи и федеральной территории «Сириус» временно закрыли для отдыхающих. Отклонений от нормы в воде и воздухе специалисты Росприроднадзора не нашли. Атака БПЛА на Московскую область Десятки беспилотников направились на Подмосковье в ночь на 6 октября. В 16 муниципалитетах силы ПВО уничтожили 185 украинских БПЛА. Обломки упали в Волоколамске, Ступине, Дмитрове, Наро-Фоминске, Серпухове, Солнечногорске, Домодедове и Истре. Погибли два человека.

Фото: РИА «Новости»

«В Барыбине спасатели обнаружили под завалами разрушенного частного дома погибшего 71-летнего мужчину. Находившаяся в доме женщина пострадала. Также подтверждена гибель 20-летнего мужчины в поселке Радумля Солнечногорского округа», — сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Все столичные аэропорты работали с ограничениями. Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево не принимали рейсы до утра. Белоруссия пригрозила Украине за удар по авто Ежедневные атаки происходили на приграничные регионы. В Брянской области во время очередного прилета украинских беспилотников пострадала иностранка.

Фото: РИА «Новости»

«Гражданка Белоруссии, пострадавшая в результате атаки дрона-камикадзе, находится в реанимации в тяжелом состоянии. Наши медики оказывают всю необходимую помощь. Как только состояние женщины позволит, ее транспортируют в Белоруссию», — сообщил губернатор Брянской области Егор Ковальчук. Дрон атаковал белорусский автомобиль 8 октября. МИД Белоруссии заявил, что принадлежность машины очевидна, и счел это намеренной провокацией. Власти вручили украинскому поверенному ноту протеста и оставили за собой право на «адекватные меры реагирования».