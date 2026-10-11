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    Власти призвали жителей Киева запастись водой и сухпайками

    РИА «Новости»: жителей Киева призвали запастись водой, едой и пауэрбанками

    Фото: РИА «Новости»

    Киевская городская государственная администрация выпустила рекомендации для жителей в связи с масштабным отключением электричества. Власти призвали запастись водой, сухпайками и батарейками. Об этом сообщило РИА «Новости».

    «Энергетики круглые сутки работают над тем, чтобы вернуть электроэнергию всем потребителям, а городские коммунальные службы — чтобы восстановить штатные параметры поставки воды», — заявила пресс-служба КГГА.

    Киевлянам посоветовали готовить трехдневный запас воды в расчете по три литра питьевой и 10-12 литров технической на одного человека в сутки, а также фонарики, спички, свечи, продукты длительного хранения. Необходимо также зарядить пауэрбанки, утеплить помещения и нанести светоотражающие элементы на одежду.

    Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил о переходе города в режим выживания. Он назвал сложившуюся ситуацию очень драматичной.

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