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    Бойцы «Севера» за сутки уничтожили 668 БПЛА и 47 дронов типа R-18 ВСУ

    Межевых: бойцы «Севера» за сутки уничтожили 28 пунктов управления БПЛА ВСУ

    Фото: РИА «Новости»

    В зоне спецоперации военнослужащие группировки войск «Север» за сутки уничтожили 28 пунктов управления БПЛА и 47 тяжелых боевых дронов типа R-18. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на начальника пресс-центра группировки Василия Межевых.

    «В течение суток вскрыты и уничтожены 28 пунктов управления БПЛА, 668 БПЛА самолетного типа, 47 тяжелых боевых дронов типа R-18 и семь наземных робототехнических комплексов противника», — сказал он.

    До этого в Минобороны России сообщили, что артиллеристы «Севера» уничтожили замаскированные пункты управления БПЛА, боевую технику, опорники и личный состав ВСУ в Харьковской области. Боевую задачу выполнили расчеты самоходных гаубиц «Мста-С» 11-го армейского корпуса группировки.

    Бойцы «Севера» еще отличились в регионе, зачищая окруженные формирования неонацистов ВСУ вблизи населенных пунктов Рубленое, Нефедовка, Купино и Черное. Российские военные увеличивают зону контроля и сжимают кольцо окружения украинских боевиков на северо-востоке Харьковской области.

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