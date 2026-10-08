В зоне спецоперации военнослужащие группировки войск «Север» за сутки уничтожили 28 пунктов управления БПЛА и 47 тяжелых боевых дронов типа R-18. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на начальника пресс-центра группировки Василия Межевых.

«В течение суток вскрыты и уничтожены 28 пунктов управления БПЛА, 668 БПЛА самолетного типа, 47 тяжелых боевых дронов типа R-18 и семь наземных робототехнических комплексов противника», — сказал он.

До этого в Минобороны России сообщили, что артиллеристы «Севера» уничтожили замаскированные пункты управления БПЛА, боевую технику, опорники и личный состав ВСУ в Харьковской области. Боевую задачу выполнили расчеты самоходных гаубиц «Мста-С» 11-го армейского корпуса группировки.

Бойцы «Севера» еще отличились в регионе, зачищая окруженные формирования неонацистов ВСУ вблизи населенных пунктов Рубленое, Нефедовка, Купино и Черное. Российские военные увеличивают зону контроля и сжимают кольцо окружения украинских боевиков на северо-востоке Харьковской области.