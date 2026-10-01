ТАСС: «Азов»* перебросили под Орехов для сдерживания наступления ВС России

Украинское командование стянуло под Орехов значительные силы бойцов «Азова»*. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

Как уточнил собеседник агентства, речь идет о значительном числе военных из нескольких подразделений сразу. По данным источника, таким образом ВСУ пытаются затормозить продвижение российских войск в самом городе и его окрестностях.

Ранее из-за атаки ВСУ по Трубчевску Брянской области пострадали 12 человек. Среди них — семеро студентов, один находится в тяжелом состоянии.