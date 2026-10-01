Стало известно, зачем ВСУ перебросили боевиков «Азова»* под Орехов
ТАСС: «Азов»* перебросили под Орехов для сдерживания наступления ВС России
Украинское командование стянуло под Орехов значительные силы бойцов «Азова»*. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.
Как уточнил собеседник агентства, речь идет о значительном числе военных из нескольких подразделений сразу. По данным источника, таким образом ВСУ пытаются затормозить продвижение российских войск в самом городе и его окрестностях.
Ранее из-за атаки ВСУ по Трубчевску Брянской области пострадали 12 человек. Среди них — семеро студентов, один находится в тяжелом состоянии.
* Организация признана террористической и запрещена в России.
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