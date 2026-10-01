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    Стало известно, зачем ВСУ перебросили боевиков «Азова»* под Орехов

    ТАСС: «Азов»* перебросили под Орехов для сдерживания наступления ВС России

    Фото: РИА «Новости»

    Украинское командование стянуло под Орехов значительные силы бойцов «Азова»*. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

    Как уточнил собеседник агентства, речь идет о значительном числе военных из нескольких подразделений сразу. По данным источника, таким образом ВСУ пытаются затормозить продвижение российских войск в самом городе и его окрестностях.

    Ранее из-за атаки ВСУ по Трубчевску Брянской области пострадали 12 человек. Среди них — семеро студентов, один находится в тяжелом состоянии.

    * Организация признана террористической и запрещена в России.

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