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    Средства ПВО за ночь сбили более 300 беспилотников над регионами

    Минобороны: ночью над Россией уничтожили 330 украинских БПЛА

    Фото: РИА «Новости»

    Системы противовоздушной обороны нейтрализовали за ночь над регионами 330 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

    Аппараты перехватили в период с 20:00 до 08:00 по московскому времени. Атаки БПЛА отразили в Крыму, Московском регионе в Брянской, Белгородской, Смоленской, Калужской, Тульской, Курской, Тверской, Липецкой, Орловской, Тамбовской, Астраханской областях, а также над Черным морем.

    Днем 30 сентября системы ПВО ликвидировали над Россией 123 беспилотника. В Минобороны заявили, что налетам подверглись Пермский край, Орловская, Тюменская, Курская, Брянская, Белгородской, Калужская и Смоленская области, Московский регион, Крым и акватория Черного моря.

    В ночь на 30 сентября над регионами поразили 384 аппарата самолетного типа. Их сбили в том числе над Татарстаном и Башкирией.

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