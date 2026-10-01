Сотрудники МЧС Щелкова передали очередную партию гумпомощи в зону СВО

Щелковские пожарные и спасатели передали очередную партию гуманитарной помощи военнослужащим в зоне проведения СВО. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Московской области.

В сборе груза участвовали сотрудники Щелковского пожарно-спасательного гарнизона и отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Щелкову, Лосино-Петровскому и Фрязину.

Военнослужащим направили дизельный генератор и огнетушители, которые могут использоваться для обеспечения подразделений электроэнергией и безопасности в полевых условиях.

В региональном МЧС отметили, что подобные акции стали регулярными. Помощь формируют с учетом заявок и конкретных потребностей подразделений, чтобы оборудование было востребовано на передовой.