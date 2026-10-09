Дроноводы «Центра» уничтожили 6 ретрансляторов ВСУ на Добропольском направлении

Расчеты беспилотников группировки войск «Центр» обнаружили и уничтожили сеть из шести антенн-ретрансляторов ВСУ на Добропольском направлении. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны.

«В ходе ведения воздушной разведки на Добропольском направлении специальной военной операции операторы БПЛА войск беспилотных систем 56-го отдельного батальона специального назначения 51-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск „Центр“ выявили и уничтожили шесть антенн-ретрансляторов противника», — уточнили в военном ведомстве.

Командование ВСУ фактически лишилось возможности обмениваться данными с передовыми подразделениями. Российские дроноводы оставили украинских боевиков без связи и возможности координировать свои действия на Добропольском участке линии боевого соприкосновения.

Ранее дроноводы группировки войск «Днепр» поразили две единицы техники ВСУ и сорвали контрнаступление противника на одном из участков Запорожского направления.