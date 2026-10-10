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    В Киеве остановили метро из-за отсутствия напряжения

    AMY
    Фото: AMY/Википедия

    В Киеве перестали работать все три ветки метро. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на украинское издание «Страна.ua».

    Как рассказали в городской администрации, причиной остановки стало отсутствие напряжения. Станции также остались без электричества.

    Накануне в украинской столице, а также в Бучанском и Вышгородском районах области ввели экстренные ограничения электроснабжения. Сроки возвращения электричества компания «Укрэнерго» не назвала.

    Также в Киеве из-за отключения света образовались очереди на автобусных остановках, а машины застряли в пробках.

    Мэр города Виталий Кличко заявил, что столица перешла в режим выживания. Вслед за проблемами с электроснабжением в Киеве возникли проблемы с водопроводом и канализацией. Ранее он призывал жителей покинуть город на несколько месяцев при возможности.

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