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    Атака беспилотников ВСУ вывела из строя модули дата-центра «Яндекса» в Калуге

    Фото: РИА «Новости»

    В результате атаки беспилотников в Калуге вышли из строя несколько модулей дата-центра «Яндекса». Об этом 360.ru сообщили в пресс-службе компании.

    Пострадала часть инфраструктуры объекта. Несколько модулей полностью выведены из строя. Из-за этого часть сервисов «Яндекса» может работать с перебоями.

    Полный масштаб ущерба сейчас оценивают. На месте работают экстренные службы и специалисты компании. В «Яндексе» отметили, что пострадавших нет. Там подчеркнули, что безопасность людей остается главным приоритетом.

    В четверг, 8 октября, после атаки украинских БПЛА вспыхнул пожар в дата-центре «Яндекса» в Сасове Рязанской области. В результате никто не пострадал, однако огонь затронул часть инфраструктуры компании.

    В пресс-службе «Яндекса» рассказали 360.ru, что часть сервисов компании может быть недоступна для пользователей.

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