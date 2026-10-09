Атака беспилотников ВСУ вывела из строя модули дата-центра «Яндекса» в Калуге

В результате атаки беспилотников в Калуге вышли из строя несколько модулей дата-центра «Яндекса». Об этом 360.ru сообщили в пресс-службе компании.

Пострадала часть инфраструктуры объекта. Несколько модулей полностью выведены из строя. Из-за этого часть сервисов «Яндекса» может работать с перебоями.

Полный масштаб ущерба сейчас оценивают. На месте работают экстренные службы и специалисты компании. В «Яндексе» отметили, что пострадавших нет. Там подчеркнули, что безопасность людей остается главным приоритетом.

В четверг, 8 октября, после атаки украинских БПЛА вспыхнул пожар в дата-центре «Яндекса» в Сасове Рязанской области. В результате никто не пострадал, однако огонь затронул часть инфраструктуры компании.

В пресс-службе «Яндекса» рассказали 360.ru, что часть сервисов компании может быть недоступна для пользователей.