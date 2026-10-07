Участник СВО из Серпухова получил премию «Человек Ростеха»
Александр Шишкин, участник специальной военной операции, победил в номинации «Тесная связь» направления «Общее дело». Это часть ежегодного конкурса личных достижений сотрудников организаций государственной корпорации Ростех.
В этом году финалисты более 100 предприятий со всей России представляли проекты, связанные с новыми разработками, социальными программами, наставничеством, поддержкой ветеранов боевых действий, продвижением российской авиационной техники, инженерными и цифровыми решениями.
Проект Александра направлен на решение задач, связанных с адаптацией ветеранов, вернувшихся из зоны проведения специальной военной операции, и их интеграцией в промышленный сектор экономики.
Александр награжден орденом Мужества и медалью «За отвагу». За его плечами вторая чеченская кампания и добровольчество на Донбассе еще до начала СВО. Мужчина работает руководителем на производственном участке, он собрал на заводе экспозицию о специальной военной операции.
Глава округа Алексей Шимко отметил, что знаком с Александром лично и встречался с ним, когда тот проходил обучение по программе «Герои Подмосковья».
«Именно такие люди нужны в управлении. Рад был стать его наставником на этом этапе», — подчеркнул он.