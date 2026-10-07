Участник СВО из Серпухова получил премию «Человек Ростеха»

В этом году финалисты более 100 предприятий со всей России представляли проекты, связанные с новыми разработками, социальными программами, наставничеством, поддержкой ветеранов боевых действий, продвижением российской авиационной техники, инженерными и цифровыми решениями.

Проект Александра направлен на решение задач, связанных с адаптацией ветеранов, вернувшихся из зоны проведения специальной военной операции, и их интеграцией в промышленный сектор экономики.

Александр награжден орденом Мужества и медалью «За отвагу». За его плечами вторая чеченская кампания и добровольчество на Донбассе еще до начала СВО. Мужчина работает руководителем на производственном участке, он собрал на заводе экспозицию о специальной военной операции.

Глава округа Алексей Шимко отметил, что знаком с Александром лично и встречался с ним, когда тот проходил обучение по программе «Герои Подмосковья».

«Именно такие люди нужны в управлении. Рад был стать его наставником на этом этапе», — подчеркнул он.