МИД Белоруссии пригрозил Украине за атаку на авто в Брянской области

Украинский беспилотник намеренно атаковал белорусский автомобиль в Брянской области. В связи с этим Белоруссия сделала предостережение Украине и готова дать ответ. Об этом сообщила пресс-служба МИД республики.

После атаки на автомобиль министерство пригласило временного поверенного в делах Украины для вручения ноты протеста. Принадлежность автомобиля Белоруссии, по информации пресс-службы, была очевидна, а значит, есть основания рассматривать атаку как намеренную.

«Украинская сторона предостережена от повторения подобных действий. <…> Беларусь сохраняет за собой право на адекватные меры реагирования», — заявили представители министерства.

БПЛА атаковал белорусский автомобиль 8 октября. Пострадала женщина, гражданка Белоруссии. Губернатор Брянской области Егор Ковальчук сообщил в «Максе», что она находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Ранее при атаке на брянский поселок Белая Березка пострадал мужчина.