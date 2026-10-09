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    МИД Белоруссии пригрозил Украине за атаку на авто в Брянской области

    Фото: РИА «Новости»

    Украинский беспилотник намеренно атаковал белорусский автомобиль в Брянской области. В связи с этим Белоруссия сделала предостережение Украине и готова дать ответ. Об этом сообщила пресс-служба МИД республики.

    После атаки на автомобиль министерство пригласило временного поверенного в делах Украины для вручения ноты протеста. Принадлежность автомобиля Белоруссии, по информации пресс-службы, была очевидна, а значит, есть основания рассматривать атаку как намеренную.

    «Украинская сторона предостережена от повторения подобных действий. <…> Беларусь сохраняет за собой право на адекватные меры реагирования», — заявили представители министерства.

    БПЛА атаковал белорусский автомобиль 8 октября. Пострадала женщина, гражданка Белоруссии. Губернатор Брянской области Егор Ковальчук сообщил в «Максе», что она находится в реанимации в тяжелом состоянии.

    Ранее при атаке на брянский поселок Белая Березка пострадал мужчина.

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