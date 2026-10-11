Силы ПВО сбили более сотни беспилотников за день над регионами России

Минобороны сообщило о 112 сбитых над регионами России БПЛА днем 11 октября

Над Центральной Россией и приграничными регионами в течение дня 11 октября засекли и уничтожили 112 беспилотников. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

С 08:00 до 20:00 дежурные силы ПВО уничтожили 112 украинских БПЛА над восемью регионами. Среди них приграничные Белгородская, Курская, Брянская области, Крым, а также Калужская, Орловская, Смоленская области и Московский регион.

В направлении Москвы силы ПВО сбили два беспилотника. К месту падения обломков выезжали экстренные службы.

При атаках на Белгородскую область пострадали 16 человек в шести округах. Один из них госпитализирован в тяжелом состоянии.

В предыдущий день военные обезвредили 78 беспилотников, в ночь на воскресенье — еще 479.