Три мирных жителя пострадали при атаках БПЛА в Белгородской области

Три мирных жителя получили ранения в результате атак беспилотников в Белгородской области. Об этом на платформе «Макс» сообщил региональный оперативный штаб.

В Шебекине FPV-дрон ранил мужчину. У него диагностировали непроникающие осколочные ранения головы, грудной клетки и ног.

Бойцы самообороны доставили пострадавшего в Шебекинскую центральную районную больницу, откуда его перевели в городскую больницу № 2. При атаке также повреждения получил автомобиль.

В селе Нежеголь Шебекинского округа взрыв беспилотника ранил мужчину в кисть. Его госпитализировали в профильное отделение местной центральной больницы.

Еще одна атака произошла в Волоконовском округе возле села Фощеватово. Дрон ударил по автомобилю, в результате чего женщина получила слепые осколочные ранения. Врачи оказали ей помощь и назначили амбулаторное лечение. Машина получила повреждения.

Кроме того, в селе Белянка FPV-дрон атаковал предприятие. Удар повредил фасад одного из его корпусов.

Всего в течение минувшей ночи силы ПВО сбили над регионами России 560 БПЛА.