«Яндекс» предупредил о недоступности части сервисов после пожара в дата-центре

Пожар в дата-центре «Яндекса» в Сасове Рязанской области, случившийся в результате атаки ВСУ, затронул часть инфраструктуры, некоторые сервисы могут быть недоступны. Об этом 360.ru сообщили в пресс-службе компании.

«Пострадавших нет, профильные службы на месте устраняют последствия. Работа дата-центра полностью остановлена, часть сервисов „Яндекса“ может быть недоступна для пользователей», — уточнили в компании.

Пожар в дата-центре начался после атаки БПЛА. На место оперативно отправились специалисты. Работу дата-центра приостановили. К настоящему моменту ее удалось восстановить в полном объеме.

Утром на фоне случившегося акции компании снизились на 2,7%. Кроме того, в телеграм-канале Yandex Cloud Alerts заявили о сбоях в электропитании в зоне доступности ru-central-b.