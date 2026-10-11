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    ВС России поразили логистический центр в Николаевской области

    ДСНС Украины
    Фото: ДСНС Украины

    Российские военные нанесли удар по логистическому центру в населенном пункте Терновка Николаевской области. Об этом сообщили в Минобороны.

    По данным ведомства, объект использовали для хранения грузов военного и двойного назначения для ВСУ. Удар нанесли днем с помощью беспилотников.

    «Кроме того, на переходе морем поражено морское судно типа „сухогруз“, доставлявшее в порт „Черноморск“ грузы военного назначения», — добавили в министерстве.

    Ранее российские военнослужащие освободили четыре населенных пункта. В Харьковской области под контроль подразделений группировки войск «Север» перешли Резниково и Купино. В Донецкой Народной Республике бойцы «Центра» освободили Новотроицкое и Петровское.

    Военные Восточной группировки войск в тот же день уничтожили операторов БПЛА ВСУ на территории Запорожской области при помощи гаубиц Д-30.

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