Российские военные нанесли удар по логистическому центру в населенном пункте Терновка Николаевской области. Об этом сообщили в Минобороны .

По данным ведомства, объект использовали для хранения грузов военного и двойного назначения для ВСУ. Удар нанесли днем с помощью беспилотников.

«Кроме того, на переходе морем поражено морское судно типа „сухогруз“, доставлявшее в порт „Черноморск“ грузы военного назначения», — добавили в министерстве.

Ранее российские военнослужащие освободили четыре населенных пункта. В Харьковской области под контроль подразделений группировки войск «Север» перешли Резниково и Купино. В Донецкой Народной Республике бойцы «Центра» освободили Новотроицкое и Петровское.

Военные Восточной группировки войск в тот же день уничтожили операторов БПЛА ВСУ на территории Запорожской области при помощи гаубиц Д-30.