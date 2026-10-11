Украинские БПЛА атаковали дата-центр «Яндекса» во Владимире

Украина атаковала беспилотниками инфраструктуру дата-центров в России. Под вражеский удар попал ЦОД «Яндекса» во Владимире, получивший повреждения, сообщил РЕН ТВ со ссылкой на компанию.

«Работа дата-центра полностью остановлена. Пострадавших нет, профильные службы уже работают на месте, устраняют последствия», — сообщили в компании.

Ранее в Калуге вышли из строя несколько модулей дата-центра «Яндекса» из-за атаки беспилотников. В компании сообщили, что обошлось без пострадавших.

В Рязанской области в дата-центре «Яндекса» после атаки БПЛА разгорелся пожар. Часть инфраструктуры вышла из строя, но сотрудники не пострадали.