Восемь военных ВСУ в возрасте старше 60 лет сдались в плен бойцу «Востока»

В Запорожской области восемь военнослужащих ВСУ старше 60 лет сдались в плен российскому военнослужащему группировки «Восток». Об этом РИА «Новости» рассказал стрелок подразделения с позывным Добрый.

По его словам, украинские военные прекратили сопротивление еще до начала боевой работы российского подразделения по опорному пункту.

«Наш сослуживец взял в плен восьмерых солдат ВСУ — мужчин за 60 лет, которые деморализованы, всего боятся. Они сдались», — рассказал собеседник агентства.

В июле 2025 года Верховная рада Украины одобрила возможность прохождения военной службы мужчинами старше 60 лет по контракту. В феврале 2026 года российские силовые структуры сообщали о направлении пожилых военнослужащих на передовую на фоне нехватки личного состава.

Ранее бойцы «Запада» сорвали ротацию боевиков ВСУ у Краснооскольского водохранилища в ДНР.