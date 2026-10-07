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    Восемь солдат ВСУ старше 60 лет сдались в плен без боя

    Восемь военных ВСУ в возрасте старше 60 лет сдались в плен бойцу «Востока»

    Фото: РИА «Новости»

    В Запорожской области восемь военнослужащих ВСУ старше 60 лет сдались в плен российскому военнослужащему группировки «Восток». Об этом РИА «Новости» рассказал стрелок подразделения с позывным Добрый.

    По его словам, украинские военные прекратили сопротивление еще до начала боевой работы российского подразделения по опорному пункту.

    «Наш сослуживец взял в плен восьмерых солдат ВСУ — мужчин за 60 лет, которые деморализованы, всего боятся. Они сдались», — рассказал собеседник агентства.

    В июле 2025 года Верховная рада Украины одобрила возможность прохождения военной службы мужчинами старше 60 лет по контракту. В феврале 2026 года российские силовые структуры сообщали о направлении пожилых военнослужащих на передовую на фоне нехватки личного состава.

    Ранее бойцы «Запада» сорвали ротацию боевиков ВСУ у Краснооскольского водохранилища в ДНР.

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