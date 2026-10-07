В РСТ заявили о стабильной работе санаториев Сочи после пожара на танкере

РСТ: санатории Сочи работают штатно после возгорания танкера в Черном море

Санатории Сочи работают в штатном режиме после пожара на танкере в Черном море, ограничение доступа к набережным и пляжам только временное. Об этом сообщила пресс-служба РСТ.

«Наши санатории работают в обычном режиме, гости находятся на отдыхе, никаких изменений в работе объектов нет», — заявили в компании «Росюгкурорт».

Там отметили, что утром на побережье обстановка была спокойной, море не волновалось, вода выглядела чистой, посторонних запахов в воздухе местные жители не почувствовали.

Однако вход на пляжи закрыли, снятие запрета зависит от решения городского оперативного штаба и официальных данных профильных служб.

Накануне вечером из-за нападения безэкипажных катеров загорелся нефтяной танкер «Афрамакс Рио». Городской оперативный штаб на время перекрыл проход на морские набережные и пляжи. Специалисты продолжают следить за обстановкой. Пока превышения допустимой концентрации загрязняющих веществ в воздухе ни в одном районе города не выявили.