ВС России поразили мост через Оскол на Купянском направлении
Российские бойцы ракетным ударом разрушили мост через реку Оскол на Купянском направлении. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
Военное ведомство опубликовало кадры удара ВС России неподалеку от населенного пункта Петровка.
«Средствами объективного контроля в режиме реального времени было зафиксировано точное попадание по мосту и его разрушение», — подчеркнули в Минобороны.
Ранее стало известно, что в Харьковской области российские военнослужащие уничтожили крупный пункт временной дислокации колумбийских наемников.
Также ВС России установили контроль над населенным пунктом Аннополье. При его освобождении отличились подразделения группировки войск «Север».
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