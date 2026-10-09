Российские бойцы ракетным ударом разрушили мост через реку Оскол на Купянском направлении. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Военное ведомство опубликовало кадры удара ВС России неподалеку от населенного пункта Петровка.

«Средствами объективного контроля в режиме реального времени было зафиксировано точное попадание по мосту и его разрушение», — подчеркнули в Минобороны.

Ранее стало известно, что в Харьковской области российские военнослужащие уничтожили крупный пункт временной дислокации колумбийских наемников.

Также ВС России установили контроль над населенным пунктом Аннополье. При его освобождении отличились подразделения группировки войск «Север».