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    ВС России поразили мост через Оскол на Купянском направлении

    Фото: РИА «Новости»

    Российские бойцы ракетным ударом разрушили мост через реку Оскол на Купянском направлении. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

    Военное ведомство опубликовало кадры удара ВС России неподалеку от населенного пункта Петровка.

    «Средствами объективного контроля в режиме реального времени было зафиксировано точное попадание по мосту и его разрушение», — подчеркнули в Минобороны.

    Ранее стало известно, что в Харьковской области российские военнослужащие уничтожили крупный пункт временной дислокации колумбийских наемников.

    Также ВС России установили контроль над населенным пунктом Аннополье. При его освобождении отличились подразделения группировки войск «Север».

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