Пожар после атаки БПЛА разгорелся в дата-центре «Яндекса» в Рязанской области

В дата-центре «Яндекса», расположенном в Сасове Рязанской области, после атаки беспилотников начался пожар. Об этом сообщил РБК со ссылкой на пресс-службу компании.

«В дата-центре „Яндекса“ в Сасове в результате атаки БПЛА произошел пожар, затронувший часть инфраструктуры», — указали в компании.

В результате ЧП никто не пострадал, на месте работают сотрудники профильных служб, устраняют последствия случившегося.

Функционирование дата-центра полностью остановили. Некоторые сервисы «Яндекса» могут быть недоступны. Кроме того, на фоне пожара акции компании сегодня утром снизились на 2,7%.

В телеграм-канале Yandex Cloud Alerts, где оповещают пользователей о проблемах с доступностью сервисов, заявили о нарушении электропитания в зоне доступности ru-central-b.

За ночь силы противовоздушной обороны уничтожили 399 беспилотников в небе над российскими регионами.